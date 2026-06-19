昔の“目立つアンテナ”消滅でも「大きな特徴」は存在！普段通りに幹線道路や高速道路を走行している最中、周囲に溶け込んでいたクルマが突如として赤色灯を掲げ、サイレンを響かせて取り締まりを開始する光景を目にすることがあります。いわゆる「覆面パトカー」と呼ばれる交通取締用四輪車ですが、その名の通り一見しただけでは警察の車両であるとは分からないように、一般車と見分けの付きにくい外観をしています。【画像】