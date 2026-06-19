私はリエカです。控えめに言っても、自他ともに認めるほどの美人で、スタイルもいい私は、物心がついたころからまわりの人にちやほやされながら育ちました。もっと注目を浴びたいと思った私がグループに引き入れたのは、大人しいだけが取り柄のパッとしないミドリ。「ちょうどいい地味さ」が、私の隣には引き立て役として必要だったのです。学生時代はそのパワーバランスですべてがうまくいっていました。ところが大人になってから