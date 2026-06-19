＜ニチレイレディス初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞第1回リランキング突破をかけたラストマッチは、第1ラウンドがスタートした。しかし、出場枠108人に対し、実際にプレーしているのは107人。フィールドが埋まらないまま競技が始まる“珍事”が起きている。【写真】何の話題かな？リラックスムードの菅沼菜々＆吉田鈴のスタートの数分前に急きょ、稲見萌寧が欠場。現地でウェ