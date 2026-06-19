長崎市の県立長崎鶴洋高校の生徒が、56日間の遠洋航海実習を終え帰港しました。 長崎港に18日に到着したのは、長崎鶴洋高校水産科の3年生6人を乗せた実習船「海友丸」です。 船の航海士や機関士を目指す生徒たちは、アメリカ・ハワイ西の海域でマグロの「はえ縄漁」を実践するなど、56日間の航海実習を終えました。 （長崎鶴洋高校 水産科 髙谷 創志さん(3年) 「自分の進路として考えているのも漁業に関