＜マイヤーLPGAクラシック初日◇18日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞「突っかかる感じがあって、距離が合わない」。すべて逆目のように感じるほど抜けの悪いラフに、原英莉花は最後まで苦戦した。【写真】原英莉花が新投入したアイアンは”硬い芝用”にソールが削られている特に序盤は苦しい時間が続いた。スタートホールの1番からティショットをラフに入れ、セカンドはフライヤー気味でグリーンを