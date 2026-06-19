熊本市によりますと、熊本市電（路面電車）の2025年度の利用者は、速報値で939万8000人と、前の年度から42万人あまり減り、2年連続での減少となりました。 【写真を見る】「路面電車離れ」続く？ 運転士不足による減便などで利用者15%減一方、運賃値上げで約6000万円増熊本市電 コロナ禍前と比べると15％近く減少しています。 一方、運賃収入は回復 熊本市は、利用者が減った理由として、運転士不足による減便や運賃の値上