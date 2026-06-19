ホワイトハウスの東の間で行われる勲章授与式に到着したトランプ氏＝18日/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は18日に抜粋が公開されたインタビューで、イランと締結した覚書は「無条件降伏」に等しいとの認識を示唆し、今回の紛争で自身の大統領権限の広さが証明されたとほのめかした。トランプ氏は米メディア「アクシオス」のマーク・カプト氏とのインタビューで、「我々は群を抜いて世界最強の軍隊を擁している