東京・北区の小学校で火事があり、児童や教師の合わせて10人がけがをしました。全員、症状は軽いということです。【画像】騒然とする火災現場の様子午前11時前、北区滝野川にある滝野川第三小学校の4階の音楽室から火が出ました。警視庁や東京消防庁によりますと、ポンプ車など74隊が出動し4階の音楽室など200平方メートルほどが焼け、火は正午過ぎにほぼ消し止められました。この火事で出火直後に児童3人と教員1人の合わ