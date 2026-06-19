5月31日に92歳で死去した歌手菅原洋一さんをしのび、長男で作曲家、歌手の菅原英介（56）がコンサートの「菅原洋一さん追悼コーナー」で歌唱することが19日、分かった。24、25の両日に東京・練馬文化センターで開催される日本歌手協会恒例「夏まつり歌まつり2026」に菅原さんは出演を予定していたがかなわなかった。そこで、英介は25日夕公演に出演して菅原さんの出世作「知りたくないの」を歌唱する。「永年お世話になった全国