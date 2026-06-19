【モデルプレス＝2026/06/19】フリーアナウンサーの青木裕子が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。綺麗に詰められた弁当を公開し、話題となっている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「びっしり詰まってて綺麗」タコライス＆チーズパン粉で焼いた蓮根弁当◆青木裕子、手作りの弁当披露青木は「お弁当」とつづり、写真を投稿。「生野菜なしタコライス弁当、蓮根はチーズパン粉焼き」と記し、ゆで卵を輪切りにしたものと