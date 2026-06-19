【モデルプレス＝2026/06/19】SKY-HI率いるBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が、8月21日に発売する写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』（主婦と生活社）より、表紙と中面先行カットが解禁された。【写真】BMSG23歳イケメン、大人の色気漂うカメラ目線ショット◆MAZZEL、表紙＆中面先行カット解禁このたび、表紙と中面先行カットが解禁。大人の魅力が漂うソロカットが一挙公開された。◆「MAZZEL