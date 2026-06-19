【モデルプレス＝2026/06/19】元AKB48・HKT48の多田愛佳が6月18日、自身のInstagramを更新。家族でのディズニーリゾートでの写真を公開し、話題となっている。【写真】31歳元AKB「お揃いコーデに憧れます」プロ野球選手夫＆娘とのディズニーショット◆多田愛佳、家族でのディズニーショット公開多田は「ミッキー先生ありがとうございました」とつづり、写真を投稿。夫のプロ野球・山口航輝選手が娘を抱き、その横にミッキーと自身