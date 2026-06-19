土砂崩れにより屋久島の県道1か所が19日午前11時から通行止めとなっています。 通行止めとなっているのは西部林道を含む県道上屋久永田屋久線の屋久島灯台～瀬切付近までの区間です。 県熊毛支庁屋久島事務所が、崩れた範囲を調査しています。 ・ ・ ・