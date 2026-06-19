【モデルプレス＝2026/06/19】モデルの滝沢眞規子が6月18日、自身のInstagramを更新。最近の手抜き料理を公開し、話題となっている。【写真】47歳3児の母モデル「親近感」おにぎり＆とうもろこし 栄養も取れる“最近の手抜き弁当”◆滝沢眞規子、手抜き弁当を公開滝沢は「おはようございます 最近の手抜き弁当だよ」とつづり、写真を投稿。ラップに握られた雑穀米と枝豆のおにぎりと、ビニールに入ったとうもろこしを披露した。「