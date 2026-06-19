【梅雨前線北上】土日 東京首都圏「本降りの雨」 梅雨前線が西から北上し、日曜日には関東地方の沿岸に近づくでしょう。 あす土曜日は「下り坂」、あさって日曜日「朝まで大雨」になりそうです。 「熱帯低気圧」が発生しました、今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みです。詳しくは、 にまとめてあります。 雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日） ２０日（土）は、早いところでは朝から