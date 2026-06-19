【モデルプレス＝2026/06/19】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の公式Instagramが、6月19日に更新された。俳優の小林虎之介のオフショットに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】「風、薫る」28歳イケメン「垢抜けすぎ」話題の新ビジュアル◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレイ