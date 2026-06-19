人気YouTuberが所属する株式会社Gielプロダクション「Son」が2026年6月18日に公式サイト上で、所属していた夫婦YouTuberの「ばつまる夫婦」の専属契約を解除したことを報告した。「これ以上のマネジメントおよびサポートの継続は困難」「ばつまる夫婦」を巡っては6月11日に公開された動画の中でビールのように見える飲み物を「日中、お酒飲んだら熱中症になりそうで怖いけど、この暑さは飲んじゃうよね」と話しながら飲んだあとに