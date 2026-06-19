【全米オープン】第1日【ツアー漫遊記】愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題ですニューヨーク州ロングアイランドのサウサンプトンにあるリンクススタイルのコースは1891年開場。ゴルフクラブとしては全米最古で、今大会の開催は6回目だ。アップダウンとうねりのあるフェアウエーと点を狙わせる起伏の激しいグリーンは、ただでさえ難しいのに、選手が「最大の敵」と口を揃える