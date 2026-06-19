ドル高進む、ユーロドル昨日安値1.1451下回る、ポンドドルも安値更新＝東京為替 米利上げ期待を受けたドル高の流れが継続。ユーロドルは1.1444まで下げており、昨日の安値1.1451を下回った。ポンドドルは1.3186と昨日の安値1.3193を下回った。ポンドドルは4月6日（安値1.3179）以来の安値圏。 EURUSD 1.1444GBPUSD1.3189