秋田朝日放送 秋田県大館市消防本部の職員が公務で使用する携帯電話を無断で持ち出し、私的に使用していたとして減給の懲戒処分となりました。 大館市消防本部によりますと、警防課の３０代男性主任は、緊急通報受信用として配備している携帯電話を無断で持ち出し、通話などで私的に使用していました。 緊急通報受信用携帯電話は、一般の電話回線に支障があった場合などに関係機関と連絡をとるための電話です。 大館