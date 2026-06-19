歌手・相川七瀬が１９日までに自身のインスタグラムを更新。４人組ダンスボーカルグループ「ＭＡＸ」との女子会を満喫した。相川は「ＭＡＸのみんなと久しぶりにご飯を食べたよ色んな話して、めちゃくちゃ盛り上がりましたこれぞ、女子会」とつづると、豪華な５ショットを披露した。また、「りっちゃんとわたし。やっぱり似てるとナナちゃんが確かに似てるｗ」と、一言添えた。この投稿には「ＭＡＸのメンバーかと