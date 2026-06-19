歌手の南野陽子（５８）が１８日、東京・ＮＨＫホールでデビュー４０周年記念コンサートツアーの最終公演を開催した。昨年７月のＮＨＫホール公演に始まり、各地でチケットが即日完売。大きな反響を呼んできた。この日も「はいからさんが通る」などシングル曲のみで構成。当時の衣装を再現したほか、テレビ映像や写真を織り交ぜた演出でデビューからの歩みを振り返るものだった。南野は「私だけの４０年ではなくて、皆さん