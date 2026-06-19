ＨＫＴ４８や日韓合同グローバルガールズグループ・ＩＺ＊ＯＮＥで活動していた女優の矢吹奈子が１９日までに自身のＳＮＳを更新。２５歳を迎えたことを報告した。今月１８日に２５歳の誕生日を迎えた矢吹。インスタグラムに「２５歳もよろしくお願いします」とつづると、オフショットを複数枚アップ。白のコーデ姿でしゃがみこんでカメラを見つめる姿や砂浜を歩く様子などを披露した。この投稿には「奈子ちゃん誕生日おめで