◆天保山Ｓ・３歳上オープン（６月２０日、阪神競馬場・ダート１４００メートル）＝１９日、栗東トレセンオープン初勝利を狙うケイアイアニラ（牡６歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父パイロ）は坂路を活気十分に駆け上がった。今回は長期休養明け２戦目。吉岡調教師は「叩いて、非常に状態は上がっています。いい意味でうるささが出て、今回は楽しみですね」と期待を込める。オープン入り初戦だった２５年１月のジャニュアリーＳ（８