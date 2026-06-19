◆米大リーグフィリーズ４―６メッツ（１８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）メッツのＪ・ソト外野手が１８日（日本時間１９日）、敵地のフィリーズ戦で１６号と１７号を２打席連続で放った。圧巻は３回先頭での１７号だ。完全に打ち損ねてソトは一瞬がっかりとした表情で一塁へ走り出した。フ軍の中堅フィルも外野芝生エリアで捕球体勢に入ろうとしたが、少しずつ下がってウォーニングトラ