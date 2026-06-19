アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことについて、小泉防衛大臣は「大きな一歩として歓迎する」と述べました。小泉進次郎 防衛大臣「同盟国であるアメリカや同志国、関係国ともよく意思疎通をしながら、国際法および国内法の範囲内で必要な対応を検討してまいります」日本時間のきのう（18日）、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことについて、小泉防衛大臣はきょう（19日）の会見でこのよう