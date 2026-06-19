一度バズってしまうと、また同じ快感を味わいたくなるものですよね…。夫への不満に共感が集まるのがうれしくて、少しずつ話を盛っていく妻。でも、盛れば盛るほどリスクも大きくなっていきます。刺激を求めて次の行動に出た妻の判断が、どんな結果を招いてしまうのか…想定外の展開になりそうな予感しかしません。>>【まんが】SNSで壊れた主婦の末路(ウーマンエキサイト編集部)