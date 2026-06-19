演出家で演劇プロデューサーの岡村俊一氏が19日までにXを更新。スーツアクターでアクション監督の清家利一さんが死去したことを伝えた。岡村氏は18日の投稿で「清家が、昨日の朝、逝ってしまった」と報告。「若い頃、札付きの不良で、『JACに入ってなかったらヤクザになってました…』と笑って話す強面だが優しい男だった。去年、一人息子が突然『就職しました』と言いにきた。家族の中でも様々な葛藤があったに違いない。殺陣師と