お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）が18日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ニューヨークの屋敷裕政（40）について語った。番組のテーマは芸人が思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク」。狩野英孝（44）が屋敷に「なにで売れた人ですか？」と質問した。屋敷は笑いながらも「ちょっといいですか、お前もや！」とつっこんだ。狩野は「俺は違う。『ラーメンつけ麺僕イケメン』っ