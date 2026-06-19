◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は大会8日目、グループステージA組とB組の第2節が行われ、メキシコは連勝で決勝トーナメント進出一番のりを飾り、カナダはW杯初勝利をあげるなど開催国の躍動が目立つ一日となりました。A組は開催国メキシコが韓国と激突。ともに初戦に勝利した強豪同士の一戦ともあり、前半は拮抗した展開で無得点のまま終えます。後