お笑いタレントの狩野英孝（44）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。とんねるず木梨憲武の実行力に仰天した。この日は「やっぱり…カッケェ話令和に通じる男の美学」と題し、カッコいいと感じた人のエピソードを披露。狩野は「ある日寝てたら携帯が鳴って。朝9時ぐらいだったんですけど。電話出たら『もしもし？とんねるずの小さい方ですけど』みたいなことを言われて」と突然木梨から