ケンタッキーフライドチキンは、2026年6月19日から21日まで、「父の日バーレル」を販売しています（一部店舗を除く）。追加メニューは390円3日間限定で販売している「父の日バーレル」は、看板商品のオリジナルチキン7ピースと、食べやすいナゲット5ピースを詰め合わせた特別パック。ボリューム満点なので、家族との団らんにもぴったりです。価格は2230円。単品購入時の積み上げ価格が2790円なので、560円お得です。さらに、「父の