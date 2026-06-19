スーパーの「西友」は、2026年6月19日から24日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。関東エリア（府中四谷店・和光市駅前店・河辺店は除く）の店舗が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。21日までの限定販売商品をチェック6月21日は「父の日」。おうちでいつもよりちょっと贅沢な食事を楽しむのもいいかもしれません。6月19日から21日までの限定販売の商品を紹介します。●国産牛サーロインステーキ