6月19日、長崎ヴェルカは2026－27シーズンの新ヘッドコーチとして、ディーン・ヴィッカーマン氏との契約に基本合意したことを発表した。 オーストラリア出身で現在54歳のヴィッカーマン氏は、同国トップリーグのNBLで輝かしい実績を持つ名将。2013年からニュージーランド・ブレイカーズを率いてリーグ制覇を成し遂げると、2017年からはメルボル