フェリシモが展開する「猫部™」は、プレイステーション用ゲーム『どこでもいっしょ』とコラボしたキャラクターグッズの新作7アイテムのウェブ販売を6月18日より開始した。 【画像あり】ほぼ等身大のトロがお部屋の中に置ける！？グッズラインナップ 今回のラインナップは、ゲームに登場する猫のキャラクター「トロ」と仲間たち（通称ポケピ）をモチーフにしたオリジナルアイテ