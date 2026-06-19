コーセルが後場急上昇し一時、前日比１１３円（７．３％）高の１６５７円をつける場面があった。午前１１時３０分ごろに発表した２７年５月期連結業績予想で、売上高２８８億７５００万円（前期比１５．３％増）、営業利益１３億３５００万円（前期６億９５００万円の赤字）、最終利益１６億４００万円（同３４億６００万円の赤字）と大幅黒字転換を見込み、年間配当予想を前期比５円増の６０円としたことが好感されている