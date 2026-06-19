ＨＥＮＮＧＥが後場に入りプラス圏に浮上している。午後０時３０分ごろに、２５日付で東証プライム市場への市場区分変更申請を行うと発表したことが好感されている。なお、現時点で承認日は未定で、承認を受けられない可能性もある。 出所：MINKABU PRESS