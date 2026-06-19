米OpenAIが対話型AI「ChatGPT」で表示する広告が、日本でも近く始まる。電通デジタル、博報堂DYグループのHakuhodo DY ONE、サイバーエージェントの3社は6月18日、この広告の国内運用を支援する「ローンチパートナー」になったとそれぞれ発表した。広告は早ければ6月22日から、国内の利用者に表示される見通しだ。 参考：「ツールを覚える」時代の終わり？AdobeがCreative Cloudに