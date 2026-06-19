タカトリが後場に入り大幅高している。正午ごろに、海外企業から半導体製造機器の一括受注を獲得したと発表したことが好感されている。受注金額は約７億５０００万円で、２６年９月期の売上計上を見込む。なお、通期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS