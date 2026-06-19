食べごたえ満点！夏の定番おかずもひと工夫でレパートリーが広がります【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ夏の定番野菜であるゴーヤーを、手軽に、そして栄養たっぷりに味わってみませんか？さば缶とあわせることで、下準備の手間を省きつつ、不足しがちなカルシウムもしっかり補えるレシピを、人気料理研究家・藤井恵さんに教わりました。味つけもシンプルで、パパッと炒めるだけで驚