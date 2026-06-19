写真館やウェディングなどのフォトビジネスおよびプロフォトグラファーを対象としたイベント「PHOTONEXT 2026」が6月16日（火）と6月17日（水）にパシフィコ横浜で開催された。主催はプロメディア。 会場の様子 今回目立ったのはAI技術を活用した写真向けのソフトウェア製品だろう。これまでも見られたが、今回の展示で一気に増えた印象だ。 写真のセレクトやレタッチが大きな負担になっており、コスト高騰や人材