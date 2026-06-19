梅雨がくる前に知っておきたい！プロが実践する「浴室の掃除とカビ予防テクニック」【画像で見る】カビ対策のポイント！浴室を出る前にやっておきたいこと雨や曇りの日が多く、湿度も高い梅雨の時期が到来。一年の中でも、特に家の中のカビやニオイが気になりますよね。そこで『レタスクラブ』の読者に、この季節、どんなことに困っているかアンケートを実施。家事のプロがそのリアルなお悩みを解決します！今回は、カビが気にな