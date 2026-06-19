【写真】八木勇征がマッサマンと一緒にパシャリ！【写真】めざましくんを手にした八木勇征 八木勇征（FANTASTICS）がXにて、マッサマンの像と撮影した2ショットを公開した。 ■八木勇征が“マッサマンサン”と同じ方向を見る自撮り公開！ マッサマンはSnow Manの向井康二が扮している、フジテレビ系のバラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』に登場するヒーロー。八木はマッサマンの像をバックに自撮