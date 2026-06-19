20th Centuryの坂本昌行が、6月18日放送の『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）にゲスト出演。Snow Manの阿部亮平、Aぇ! groupの正門良規との3ショットが公開され、注目を集めている。 【写真＆動画】阿部亮平＆正門良規＆坂本昌行の3ショット／阿部亮平＆正門良規の収録後トーク／阿部亮平『ナゾトレMAXXX』過去オフショット ■坂本昌行が『ナゾトレMAXXX』にゲスト出演 20th Centuryの公式Xで公開された写真では、中央