【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが8月21日に発売する3周年を記念した初の写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』より、表紙と第一弾の中面先行カットが解禁された。 ■プレミアムトークイベントも開催予定 写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤにてオールカット撮影