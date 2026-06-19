19日13時現在の日経平均株価は前日比54.53円（-0.08％）安の7万998.96円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は569、値下がりは941、変わらずは45と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は131.94円の押し下げでファストリ がトップ。以下、東エレク が109.62円、リクルート が35.2円、太陽誘電 が25.98円、ＳＢＧ が24.94円と続いている。 プラス寄与度トップはアド