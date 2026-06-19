ブルージェイズの岡本和真内野手は18日（日本時間19日）、敵地フェンウェイパークでのレッドソックス戦に「7番三塁」で先発出場。2回表の第1打席に二塁打を放ち、犠飛で生還。4打数1安打で好守備も披露。チームの勝利に貢献した。 ■前方への守備力は高評価 ブルージェイズ1点リードで迎えた、2回表の第1打席。無死走者なしで岡本は、相手先発ソニー・グレイ投手の2球目真ん中スイー