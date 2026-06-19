TVerは19日から“沼る、夏。”特集がスタートした。夏休み前のスキマ時間で楽しめる名作ドラマから、思わず涼しくなるようなホラーテイストのドラマ・バラエティーまで、暑さを忘れて楽しめる人気番組を集めた。テレビ東京の作品では『夫の家庭を壊すまで』『勇者ヨシヒコ』シリーズ、『あさこ・梨乃の5万円旅』などが配信される。【写真】『勇者ヨシヒコと魔王の城』8話の場面写真テレ東の見逃し配信再生数の記録を次々と更新