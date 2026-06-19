タレントのSHELLY（42）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。“ママ友”でもある元アスリートとの交流を明かした。同番組では、元サッカー女子日本代表のエースで、2011年のW杯優勝メンバーの澤穂希さんと共演。2人の関係について、SHELLYは「15年前ぐらいに番組で共演したのがきっかけで仲良くなって」と回想。「（澤さんが）ゴリゴリの現役で、W杯とかオリンピックとかに出まくってる