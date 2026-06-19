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【wiggle wiggle JAPAN TOUR 2026 ～Special Pokémon Edition～】 開催期間東京会場：7月14日～20日 大阪会場：7月10日～7月23日 会場東京会場：OPENBASE SHIBUYA 大阪会場：LUCUA 1100 ビーエムスマイルジャパンは、韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle」と「ポケモン」のコラボレーションアイテ